Business news: Cina, per il presidente di Evergrande 2023 “cruciale” per ripagare debito

- Il presidente del colosso immobiliare cinese Evergrande, Hui Ka Yan, ha definito il 2023 “un anno cruciale” per portare a termine la consegna dei progetti incompiuti e ripagare il debito della società, pari a oltre 300 miliardi di dollari. “Confido fermamente, fintanto che l'intero organico di Evergrande lavorerà senza soluzione di continuità per portare a termine la costruzione, la ripresa delle vendite e delle operazioni, che saremo sicuramente in grado di garantire le consegne (dei progetti), ripagare ogni tipo di debito ed eliminare i fattori di rischio”, ha scritto il presidente del gruppo in una lettera indirizzata ai dipendenti il primo gennaio. Evergrande ha riaperto 732 cantieri nel 2022, portando a termine la consegna di 301 mila alloggi. La persistente crisi di liquidità continua tuttavia a porre sfide significative al colosso dell’immobiliare, che punta ad ottenere l’approvazione dei creditori in merito al piano di ristrutturazione del debito entro il prossimo febbraio. (Cip)