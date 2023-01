© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco Roberto Gualtieri visiterà il 'Christmas World' assieme agli oltre 750 bambini provenienti dalle case-famiglia di tutta la città e invitati da Roma Capitale a visitare il parco tematico - Villa Borghese, Galoppatoio a Roma (Ore 11:30)VARIE- La basilica di Santa Maria in Trastevere accoglierà una solenne preghiera in occasione del Natale ortodosso, presieduta da padre Andriy Vakhruschev. Alla celebrazione parteciperanno centinaia di profughi ucraini accolti dalla Comunità dall’inizio della guerra, per lo più donne con bambini. Le famiglie ucraine si recheranno poi, nei locali della Casa dell’amicizia di Sant’Egidio, in via di San Gallicano 25a, per il pranzo solidale dell’Epifania che la Comunità organizza ormai da 20 anni insieme ad Acea, con il contributo del suo Cra aziendale. All’organizzazione del pranzo e al suo svolgimento parteciperanno attivamente, insieme alla Comunità, anche i dipendenti Acea, in qualità di volontari. Presso la Casa dell’amicizia di Sant’Egidio, in via di San Gallicano 25a (Ore 12)(Rer)