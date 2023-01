Business news: Kazakhstan, Kazatomprom consegna uranio al Canada attraverso corridoio trans-caspico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di Stato kazakha per l’energia nucleare, Kazatomprom, ha consegnato una partita di uranio al Canada attraverso il Corridoio di trasporto internazionale trans-caspico (Titr), rotta commerciale destinata a essere sempre più usata per aggirare le sanzioni contro la Russia. Lo riferisce il portale d’informazione “Eurasianet” citando un comunicato dell’azienda. Non è la prima volta che Kazatomprom esporta attraverso il corridoio transcaspico, che collega l’Asia con l’Europa passando per il Mar Caspio, l’Azerbaigian, la Georgia e la Turchia. È la stessa compagnia, tuttavia, a suggerire che in futuro potrebbe sempre più far ricorso a questa rotta per evitare il passaggio attraverso la Russia e il rischio d’incorrere nelle sanzioni occidentali. “Kazatomprom continua a monitorare la crescente lista di sanzioni contro la Russia e il loro potenziale impatto sul trasporto di prodotti attraverso il territorio russo. Al momento, non vi sono restrizioni alle attività della compagnia legate alla fornitura di prodotti a clienti internazionale”, si legge nel comunicato. Parte dell’uranio consegnato al Canada è stato prodotto dalla stessa Kazatomprom, mentre un’altra parte arriva dalla Inkai, joint-venture tra la società kazakha e la compagnia canadese Cameco. La partita ha viaggiato attraverso il porto georgiano di Poti. (Res)