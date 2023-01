Business news: Cina, frontiera con Hong Kong sarà riaperta l'8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina riaprirà il confine con la regione amministrativa speciale di Hong Kong domenica prossima, 8 gennaio. Lo fa sapere l'ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao in una nota, aggiungendo che per la prima volta in tre anni saranno ripristinati i viaggi transfrontalieri senza obbligo di quarantena in modo "graduale e ordinato". A partire da quella data, le restrizioni saranno allentate anche per i viaggiatori in arrivo dall'estero, nonostante l'aumento esponenziale dei contagi registrato dopo l'abbandono della draconiana strategia "zero Covid" a inizio dicembre. Stando a quanto riferito in conferenza stampa dal capo dell'amministrazione dell'ex colonia britannica, John Lee, saranno circa 60 mila le persone che potranno attraversare la frontiera l'8 gennaio. Per varcare i confini terrestri sarà necessario effettuare una prenotazione online, mentre i traghetti e i voli sono soggetti a disponibilità di biglietti. Tutti tranne tre dei 12 valichi di Hong Kong con la Cina continentale erano stati chiusi a causa della pandemia di coronavirus, all'inizio del 2020. (Cip)