Business news: Foxconn, ricavi consolidati in aumento del 10,47 per cento annuo nel 2022

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha registrato una robusta crescita dei ricavi consolidati del 10,47 per cento anno su anno nel 2022, con una cifra record di 215,84 miliardi di dollari. Stando a quanto si apprende da un comunicato stampa diramato dalla multinazionale, la produzione di componenti e di apparecchi relativi all'elettronica di consumo hanno registrato una crescita a doppia cifra nel mese di dicembre, complice anche la regolarizzazione della produzione nello stabilimento di Zhengzhou, nella Cina centrale. L'impianto, che produce il 70 per cento degli iPhone spediti dal colosso statunitense Apple in tutto il mondo, è stato travolto negli ultimi mesi da violente proteste operaie contro le draconiane restrizioni di prevenzione e controllo del Covid-19 adottate dalla dirigenza. La battuta d'arresto nella produzione ha continuato ad influenzare la complessiva performance della multinazionale soprattutto nel mese di dicembre, periodo in cui le entrate di Foxconn sono diminuite del 12,3 per cento su base annua. (Cip)