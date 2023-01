Business news: Algeria-Qatar, firmato un accordo nel settore alberghiero e del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria e il Qatar hanno firmato un accordo di partenariato turistico, nel solco del continuo riavvicinamento tra i due Paesi. L’accordo è stato firmato in particolare tra i vertici del Qatar Retaj Hotels e il gruppo statale algerino Htt, specializzato in hotel, turismo e spa, alla presenza del ministro del Turismo algerino, Yacine Hammadi, e dell'ambasciatore del Qatar ad Algeri, Abdulaziz Ali Naama. Le parti hanno concordato di cooperare per sviluppare e gestire le unità alberghiere della società pubblica algerina, mobilitando gli investimenti necessari per adeguare le strutture del Paese nordafricano agli standard internazionali. (Ala)