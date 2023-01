Sanità: Pilotto, anche Monza vede persone costrette a esodo per avere medico di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia presenza oggi qua esprime la mia volontà di un rapporto sempre più intenso con la Regione non solo riguardo al tema del parco e ambientale, ma anche della sanità, perché anche Monza è entrata a far parte di quei territori che vedono le persone costrette all’esodo se perdono il medico di base”. Lo ha affermato il sindaco di Monza Paolo Pilotto durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Villa Reale alla presenza del candidato alla presidenza della Lombardia di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino. “È chiaro che una buona pianificazione regionale sulla medicina generale – ha poi aggiunto il primo cittadino monzese a margine dell’evento – sarà fondamentale nei prossimi anni per poter coprire un buco che si sta creando”.(Rem)