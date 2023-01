Lombardia 2023: Majorino a Nova, Fontana inadeguato perché non si confronta né con me né coi cittadini - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

20 luglio 2021

- “Fontana sfugge dal dibattito. In questo modo dimostra di essere palesemente inadeguato perché se non si confronta con me il problema è che poi non sa confrontarsi con i problemi dei cittadini lombardi”. Lo ha detto a Nova Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd e del M5s alla presidenza della Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa che si è svolta questo pomeriggio alla villa Reale di Monza. (Video: Agenzia Nova) (Rem)