Tricolore: Cirielli, unità e identità nazionale per tutti italiani, in patria e all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tricolore è un simbolo che unisce tutti gli italiani in patria e all'estero e oggi è un giorno di festa, perché la nostra bandiera rappresenta l’unità identitaria nazionale, l’espressione della nostra storia e delle nostre tradizioni, la coraggiosa voglia di innovare delle genti italiche". Lo dichiara Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Il Tricolore è il vessillo che rende vivo il senso della storia e dell'unità nazionale; è l'emblema di chi è morto per difendere la patria, il simbolo identitario che ha ridestato in noi quel sentimento di coesione con cui abbiamo affrontato, con coraggio, il periodo della pandemia e che ci ha aiutato a ripartire con responsabilità e determinazione", aggiunge. "Il Tricolore ha accompagnato la storia d'Italia, come ha ben ricordato il presidente Mattarella, dalla Repubblica Cispadana al Risorgimento, alla guerra di liberazione, alla Costituzione Repubblicana; è un simbolo di concordia. Non a caso l'articolo 12 che lo istituisce come bandiera è immediatamente successivo all'articolo della Carta Fondamentale nel quale l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", conclude il viceministro.(Rin)