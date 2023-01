Trasporti: De Priamo-Masi (Fd'I) su Metro A bloccata, altra brutta figura per Roma Gualtieri spieghi perché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- "Il Sindaco spieghi il motivo per cui la Capitale non può gestire un grande afflusso di turisti, che invece tutti auspichiamo". Lo dichiarano in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi. "Nel giorno dell'Epifania alcune fermate centrali della metro A hanno subito disagi e la fermata di Spagna è stata costretta a chiudere per il grande afflusso delle persone. In un giorno di festa, in cui si presume che a piazza Navona arriveranno famiglie e turisti per la befana, è abbastanza prevedibile che i mezzi pubblici romani non riescano a supportare la situazione. Ci chiediamo come mai non si sia provveduto a incrementare il servizio in modo sufficiente dando la possibilità alle persone di evitare la metropolitana. Sembra evidente che quanto messo in campo sia stato totalmente inadeguato e per molti una giornata di relax si è trasformata nell'ennesima odissea quotidiana. Registriamo un'altra brutta figura della Capitale, che non ci fa piacere e che ci spiega perché Roma, con la sua magnificenza, sia meno visitata di altre città europee. Noi continueremo a lavorare affinché la città abbia più poteri, ma il Sindaco dia un segno di vita ogni tanto e relazioni sui motivi di questi disagi". (Com)