Lombardia 2023: Majorino alla villa Reale di Monza per un incontro con l’amministrazione locale (2)

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “In questo luogo – ha ricordato il sindaco Pilotto - convergono e responsabilità e interessi di molti soggetti, che non sono solo Comune di Monza e Milano ma ad esempio, come contributori volontari, Assolombarda e Camera di Commercio, ma nei prossimi mesi saranno aperte anche le porte alla provincia di Monza. Questa decisione in provincia è stata accompagnata da una astensione perché il centrosinistra ha sottolineato che sia sbagliato allontanarsi da un altro importante soggetto, villa Greppi. Questo ingresso però ha il significato di consacrare i giardini e il parco a territorio sovraterritoriale”. “Non è l’ultima tappa a Monza in campagna elettorale – ha invece assicurato Majorino - e ci tornerò anche da presidente, perché credo il presidente di regione debba essere sempre a contatto con i contesti locali”. “Credo – ha poi aggiunto – che dobbiamo tutti quanti riuscire, ragionando in un’ottica di chi vuol segnare una svolta, a far si che fuori dalla necessità di affrontare una situazione di emergenza e di interventi, ci sia una grande attenzione per farne un punto ancora più avanzato sul piano culturale e sul piano con la relazione con i cittadini. Non mi sfugge il fatto che non debba essere solo la regione l’unico organismo coinvolto, ma deve fare da motore per una nuova stagione per la villa perché esprima a livello internazionale il suo potenziale”. (Rem)