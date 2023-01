Covid: Gasparri (FI), bene Vaia, sì a missione internazionale in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Sostengo con convinzione la proposta del direttore generale dell'Istituto per le Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma, Francesco Vaia, di inviare una missione internazionale in Cina. Vaia, in un'intervista, ha detto che bisogna 'creare un pool di scienziati che vada in Cina per capire cosa sta realmente accadendo perché arrivano notizie e immagini raccapriccianti. La Cina non sta brillando certo in trasparenza e bisogna capire quale sia la verità. Se non acconsentirà a questo scambio scientifico bisognerà pensare a delle misure'. Chiarissime le parole di Vaia e condivisibili. Da tempo denuncio le gravi colpe dei cinesi che non danno notizie, non agiscono in modo trasparente e stanno esponendo a grandi pericoli la propria popolazione, vessata da una dittatura comunista, con conseguenze che si possono estendere, come già è accaduto negli anni passati, all'intero pianeta. L'atteggiamento cinese non può essere ulteriormente tollerato e, come dice Vaia, 'l'Oms deve essere più incisiva e permettere che si vada in Cina'. Cosa esistono a fare questi organismi internazionali se non muovono un dito? La Cina è una bomba biologica, come ha detto nei giorni scorsi il professor Bassetti. La Cina è una minaccia per la salute del pianeta. Bisogna intervenire ponendo fine a questa arroganza del dittatore comunista Xi Jinping che impedisce controlli e alimenta contagi in ogni parte del mondo". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)