Ucraina: Zelensky, indipendenza deve essere forte in tutti i suoi elementi

- L'indipendenza ucraina deve essere forte in tutti i suoi elementi e lo sarà. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la celebrazione per il Natale ortodosso che si è tenuta oggi nella Cattedrale dell'Assunzione del monastero delle Grotte a Kiev. "Ancora una volta, Buon Natale a tutti coloro che festeggiano oggi. In questo giorno, che è già diventato storico per l'Ucraina, per l'indipendenza spirituale del nostro popolo. Sono stato contento oggi di vedere quante persone, quanti dei nostri soldati sono venuti a servire Dio" al monastero delle Grotte, "in quel luogo santo, che è una delle origini della tradizione culturale ucraina". "È molto importante che una sincera preghiera per l'Ucraina sia stata e continui ad essere ascoltata oggi e che nessuno faccia dell'ucraino una lingua straniera", ha detto Zelensky. "L'indipendenza ucraina deve essere forte in tutti i suoi elementi e lo sarà, sempre", ha aggiunto. (Kiu)