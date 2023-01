Grecia-Turchia: diplomazia Atene, "promuoviamo sicurezza regionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia promuove la sicurezza nella regione, non cerca di imporre una politica del fatto compiuto e difende la sua sovranità e i suoi diritti. Lo hanno detto fonti diplomatiche all'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", commentando le dichiarazioni dei funzionari di Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato in giornata che la Grecia dovrebbe abbandonare i piani "anti-turchi" nel Mar Egeo e ha osservato che Ankara non aveva l'obiettivo di "colpire Atene" con i missili. "La Grecia promuove la sicurezza e la stabilità nella regione perseguendo una politica estera basata sul diritto internazionale e sul diritto del mare, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni unite", hanno detto ad "Ana-Mpa" le fonti. “La Grecia non ha mai provato e non sta cercando di imporre un fatto compiuto. Al contrario, condanna ogni forma di espansionismo e revisionismo e, nell'ambito di relazioni di buon vicinato, risolve le questioni in sospeso con i suoi vicini come l'Italia e l'Egitto, attraverso la rigorosa applicazione del diritto internazionale e del diritto del mare", hanno rilevato le fonti dell'agenzia. (Gra)