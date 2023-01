Roma: Colosimo (Fdi), D'Amato ricordi che maggiori centri vaccinali Lazio gestiti da Croce Rossa di Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei ricordare all'assessore D'Amato che i maggiori centri vaccinali della nostra Regione sono stati tirati su e gestiti dalla Croce Rossa e che proprio la Croce Rossa guidata da Rocca ha lanciato la campagna 'Non sono un bersaglio' per denunciare le violenze contro gli operatori sanitari già diversi anni fa. Va bene la campagna elettorale ma consiglio prudenza nelle dichiarazioni e nelle accuse perché si rischia di cadere nel ridicolo. Rocca viene da quella Croce Rossa che è stata in prima linea nell'emergenza Covid ed in tante altre emergenze e non ha bisogno di scendere sul campo delle insinuazioni perché per lui parla il suo lavoro". È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo riferendosi alle polemiche relative all'atto vandalico no vax alla Asl di Torrenova a Roma. (Com)