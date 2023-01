Lombardia 2023: Majorino a Nova, Fontana inadeguato perché non si confronta né con me né coi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fontana sfugge dal dibattito. In questo modo dimostra di essere palesemente inadeguato perché se non si confronta con me il problema è che poi non sa confrontarsi con i problemi dei cittadini lombardi”. Lo ha detto a Nova Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd e del M5s alla presidenza della Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa che si è svolta questo pomeriggio alla villa Reale di Monza. “Fontana – ha proseguito il candidato dem - non vuol fare i dibattiti perché ha paura, ha paura che si evidenzi il ritardo rispetto ai problemi prodotti dalla sua giunta, la sua classe dirigente in questi anni, ha paura che si ricordi la sanità lombarda, lui vuole continuare a raccontare una realtà che non c'è. L'istituzione regionale lombarda non è all'altezza di interessi e necessità dei cittadini lombardi, e questo invece è il cuore della nostra sfida”. Alla domanda se in occasione dell’incontro con gli altri due candidati ieri, al “pranzo della Befana” dei City Angels, abbia avuto modo di confrontarsi anche informalmente con gli altri due candidati, Majorino ha ribadito che ciò non è avvenuto ma che “era peraltro un'occasione riguardante un momento di solidarietà”. “Il mio problema – ha evidenziato - non è quel che non è successo ieri, ma che in tutte queste settimane Fontana vuole evitare scientemente il confronto pubblico ed è una dimostrazione di debolezza. Ne prendiamo atto, visto che ora c'è una corsa a chi arriva primo tra me e Fontana, e questo è sempre più chiaro”.(Rem)