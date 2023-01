Carceri: Orlando (Pd), Nordio accolga appello, revochi 41 bis a Cospito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che il ministro Nordio raccolga l’appello di giuristi ed intellettuali per la revoca del 41 bis a Cospito". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando, già guardasigilli nel governo Renzi e poi Gentiloni. Il suo invito riguarda la vicenda di Alfredo Cospito, l'anarchico condannato nel 2013 a dieci anni e otto mesi di carcere, diventati poi 20, per aver ferito a Genova, con colpi di pistola alle gambe, il dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi. Quando era già in carcere venne accusato di aver posizionato, nella notte ​​tra 2 e 3 giugno 2006, due pacchi bomba davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. L’esplosione non causò né morti né feriti. A sei anni di distanza dalla sentenza di condanna è stata decisa l’applicazione del 41 bis e Cospito è stato trasferito dal carcere di Terni a quello di Sassari. Il detenuto per protesta è sciopero della fame da 80 giorni. Un appello di circa 40, tra giuristi e intellettuali, chiede al ministro della Giustizia e al governo di revocare a Cospito il regime di carcere duro. Tra i firmatari dell'appello l'ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, l'attore musicista e scrittore Moni Ovadia, il filosofo Massimo Cacciari, don Luigi Ciotti, il presidente della Garzanti Libri Gherardo Colombo e padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. (Rin)