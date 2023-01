Libano: sicurezza generale, a febbraio produzione passaporti tornerà a livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la produzione di passaporti in Libano tornerà “ai livelli pre-crisi”. Lo ha annunciato il direttore della sicurezza generale del Libano, Abbas Ibrahim, secondo quanto riferito dal quotidiano “L’Orient le Jour”. "Il 15 febbraio riporteremo la macchina per la produzione di passaporti a quello che era prima della crisi", ha dichiarato Ibrahim, spiegando che la piattaforma online per la prenotazione dei passaporti “non sarà sospesa”. La piattaforma era stata lanciata lo scorso mese di giugno per facilitare il rinnovo dei passaporti. “Saranno presto prodotti circa tre mila passaporti al giorno, come in passato”, ha spiegato Ibrahim, secondo il quale il rilascio dei passaporti “è legato al finanziamento della gara che si è svolta tra la Sicurezza generale e la società esecutrice”. Nei giorni scorsi la sicurezza generale aveva annunciato che dal 9 gennaio non sarebbero state più accolte “richieste eccezionali” da parte dei cittadini che vogliono anticipare l’appuntamento per il rilascio del passaporto. (segue) (Lib)