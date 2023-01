Libano: sicurezza generale, a febbraio produzione passaporti tornerà a livelli pre-crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano sta registrando da diversi mesi un aumento delle richieste di passaporti, aggravato dalla crisi economica, che ha portato a una carenza dei documenti. Ottenere rapidamente un appuntamento è estremamente difficile, se non impossibile, poiché la sicurezza generale ha limitato il numero di documenti che possono essere rilasciati su base giornaliera. Lo scorso maggio, l'amministrazione aveva anche dovuto sospendere per più di un mese, la piattaforma online che permetteva di prendere appuntamenti per ottenere o rinnovare i passaporti a causa del ritardo di un pagamento da parte dello Stato alla società incaricata di stampare il documento di viaggio. (Lib)