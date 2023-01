Lombardia 2023: Majorino, gestione Trenord andrà ribaltata positivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un tema che riguarda Trenord e la necessità di ribaltarne positivamente la gestione, per realizzare un trasporto pubblico dignitoso, adeguato, ciò porta con sé un tema di efficienza della gestione, non so come Fontana faccia ad essere orgoglioso dei treni in ritardo”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd e del M5s alla presidenza della Regione Lombardia, durante la conferenza stampa che si è svolta questo pomeriggio alla villa Reale di Monza. Sul tema trasporti, ha sottolineato il candidato dem, “la Regione deve fare una scelta di un radicale potenziamento del trasporto pubblico. Questo riguarda il ferro ma anche dell’intermodalità delle connessioni e di una ripresa del trasporto pubblico su gomma, che peraltro oggi può e deve essere non inquinante. Per quello che riguarda l’area della Brianza noi già questa mattina a Vimercate abbiamo detto con chiarezza il fatto che è stata una scelta sbagliata l’estensione della pedemontana, mentre invece il prolungamento della metropolitana debba essere la prima strada da intraprendere. Questa cosa che anni fa veniva bollata come delirio ambientalista oggi invece è una necessità assoluta”.(Rem)