Italia-Somalia: fonti stampa, presidente Mohamud sarà in visita ufficiale a Roma (2)

- Mohamud era stato in visita ufficiale in Italia anche nel 2013, nel corso del suo primo mandato presidenziale. In un'intervista rilasciata al quotidiano "La Stampa", il presidente somalo aveva allora auspicato un rafforzamento delle già buone relazioni esistenti fra Roma e Mogadiscio, ricordando una storia comune di oltre un secolo, legata al passato coloniale italiano. Durante la visita, Mohamud aveva inoltre sottolineato come l'Italia abbia contribuito negli anni a strutturare il settore della sicurezza somalo, oltre a collaborare da tempo in ambito culturale ed economico, e lo aveva definito il Paese "nella miglior posizione per aiutare la Somalia" sotto diversi aspetti. "Oggi l'Italia puo' di nuovo ricostruire lo Stato somalo, cosi' come è stata l'Italia ad aiutarci a crearlo 60 anni fa", aveva aggiunto Mohamud. (Res)