Usa: governatore Florida mobilita Guardia nazionale per gestire forte flusso di migranti

- Il governatore della Florida Ron DeSantis ha mobilitato la Guardia nazionale dello Stato per aiutare i funzionari locali a rispondere al forte afflusso di richiedenti asilo cubani che entrano negli Stati Uniti dal confine meridionale. DeSantis ha disposto un ordine esecutivo per attivare la Guardia nazionale della Florida, in risposta agli oltre 700 rifugiati e migranti, prevalentemente cubani, entrati nel Paese nel solo fine settimana di Capodanno. In una dichiarazione, il governatore ha criticato il presidente Joe Biden e le politiche sull'immigrazione del governo federale. "L'onere del fallimento dell'amministrazione Biden ricade sulle forze dell'ordine locali che non dispongono delle risorse per affrontare la crisi", ha detto DeSantis citato dai media locali. (Was)