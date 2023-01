Venezuela-Colombia: Petro a Caracas per incontro "straordinario" con Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, è atterrato da poco a Caracas, atteso a un vertice straordinario con l'omologo del Venezuela, Nicolas Maduro. Si tratta del secondo incontro che i due capi dello Stato celebrano dalla riapertura dei rapporti diplomatici, avvenuta ad agosto, proprio con l'arrivo di Petro alla presidenza della Colombia. La riunione, di cui la presidenza colombiana non ha fornito particolari dettagli, segue infatti quella tenuta sempre a Caracas a inizio novembre 2022, occasione per ratificare soprattutto la ripresa dei rapporti commerciali e la collaborazione sulla sicurezza alla frontiera, parte del piano di Pace totale che Petro ha varato aprendo, proprio nella capitale venezuelana, il dialogo con L'Esercito di liberazione nazionale (ELn). Il 1 gennaio, con l'apertura al traffico veicolare del ponte internazionale "Tienditas", i due Paesi hanno compiuto un altro passo verso la normalizzazione dei rapporti bilaterali. Accolto a Caracas dall'ambasciatore Armando Benedetti, Petro sarà lunedì a Santiago del Cile per un incontro con l'omologo, Gabriel Boric. (Vec)