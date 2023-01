Roma: ladri profanano tomba nel cimitero Prima Porta, aprono cassa e rubano monili d’oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno esumato una cassa da morto e, dopo averla aperta su un lato, hanno rubato i monili d’oro che i parenti del defunto avevano assicurato all’interno. E’ accaduto nel cimitero di Prima Porta a Roma dove il fenomeno è tristemente noto dato che episodi simili sono già avvenuti negli anni scorsi. Secondo quanto apprende Agenzia Nova, l’episodio è avvenuto il 4 gennaio. Nella cassa riposava la salma di una donna di origini Rom e, secondo quanto raccontato dai parenti ai testimoni, anche oggetti d’oro per un peso di circa 5 chili. L’usanza di tumulare salme con oggetti preziosi è molto diffusa nella comunità rom. I ladri, nel corso della notte, hanno tirato via la bara dal loculo, dissaldando la cassa zincata in un angolo, riuscendo a tirar via da quel foro tutti gli oggetti preziosi. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia Cassia. Alcuni anni fa, operava nel cimitero Flaminio una banda specializzata in furti simili.(Rer)