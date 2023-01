Lazio 2023: D'Amato a Rocca, vile attacco no vax ad Asl Torrenova, perchè non prendi distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza assurda di oggi a Torrenova ha una firma chiara: i no-vax e bisogna prendere le distanze, non è un episodio generico contro il personale sanitario è una campagna organizzata dai gruppi no-vax che si firmano con un chiaro e riconoscibile simbolo. Auspico che Rocca condanni la follia dei no-vax dicendolo chiaramente e spero che questi folli vengano individuati poiché devono pagare fino all'ultimo centesimo per il danno arrecato ad una struttura appena terminata e ristrutturata". Lo dichiara in una nota Alessio D'Amato candidato alla Presidenza della Regione Lazio al termine del sopralluogo presso la Casa della Salute della tenuta di Torrenova della Asl Roma 2. (Com)