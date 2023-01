Roma: Gualtieri, oltre 300mila carte d'identità elettroniche rilasciate in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Oltre 300mila carte d’indentità elettroniche rilasciate in un anno. Oggi a Roma bastano in media 17 giorni per ottenere una carta di identità elettronica nel primo municipio disponibile. Ce ne volevano 120 un anno fa, quando abbiamo iniziato a lavorare per rendere più semplice, veloce ed efficiente un servizio così essenziale per i cittadini". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Ci siamo riusciti - scrive anche Gualtieri - aumentando il numero degli appuntamenti, sia a livello di anagrafe centrale, sia attraverso gli open day, ma anche incrementando il personale dedicato. Ma vogliamo migliorare ancora e ridurre ulteriormente le attese attraverso aggiornamenti tecnologici, nuovi accordi sindacali e un ulteriore aumento del numero degli operatori. Grazie all’assessore Catarci, al direttore generale Aielli, ma soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti gli uffici competenti per questo risultato importante. Avanti così per migliorare e rendere più facile la vita alle romane e ai romani". (Com)