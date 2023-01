Lombardia: Rozza (Pd), su infrastrutture da Fontana solo bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana mente, sia sulle risorse per le infrastrutture che sui vigilantes sui treni. I quattro miliardi di cui parla sono andati perlopiù in rotonde, marciapiedi ed edifici comunali, ma il meglio Fontana lo dà sulla sicurezza sui treni, che è uno dei suoi più evidenti fallimenti. Fu il ministero dell'interno a fermare i vigilantes? Erano gli inizi del 2019, il ministro era Salvini, quindi se la prenda con lui. In realtà, però, l'assessore De Corato disse il 13 marzo di quell'anno, ripreso dalla stampa, che i vigilantes non erano efficaci e chiuse il progetto, come non partì quello delle bodycam sulle divise dei controllori e come rimane alla voce annunci anche la richiesta di militari sui treni. Da Fontana solo bugie e fallimenti, non si può continuare ad avere un presidente che mente ai lombardi". Così la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza risponde al presidente Attilio Fontana che oggi ha dichiarato di avere investito quattro miliardi di euro sulle infrastrutture e di voler riattivare i vigilantes sui treni di Trenord, progetto attivato nel 2015 e abbandonato nel 2019.(Com)