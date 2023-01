Grecia-Francia: colloquio tra Mitsotakis e Macron, focus su Mediterraneo orientale e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron. Temi di interesse regionale e internazionale, compresi gli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale e in Ucraina, sono stati al centro della conversazione, come riferito dal governo ellenico. I due hanno anche discusso di questioni di coordinamento Ue, in vista del Consiglio europeo straordinario di febbraio. (Gra)