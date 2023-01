Lazio 2023: Battisti (Pd) firma candidatura, "in campo per D'Amato presidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni insieme rappresentano un traguardo importante e allo stesso tempo un nuovo inizio perché è da qui, dalla firma di questa candidatura, che si riparte, all'insegna della continuità". Così su Facebook Sara Battisti, candidata in consiglio regionale con il Pd. "Qui dove tutto è iniziato portando, però, un bagaglio di risultati raggiunti che ogni giorno possiamo toccare con mano sul territorio. La passione per quello che facciamo e che abbiamo realizzato insieme, ha reso questo viaggio una delle esperienze più belle della mia vita e ora, con la stessa energia, impegno, entusiasmo, sono pronta ad andare avanti, a rendere ancora più concreto quanto fatto finora per far crescere il nostro territorio in ogni ambito. Siamo quello in cui crediamo e io credo nel condividere con voi questo cammino verso le regionali 2023 per Alessio D'Amato Presidente della Regione Lazio".(Com)