Spagna: Sanchez ha partecipato solo a 40 per cento eventi Psoe nel 2022 (2)

- A settembre il capo dell'esecutivo di Madrid si è recato a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a ottobre ha partecipato al vertice ispano-tedesco con il suo omologo Olaf Scholz a La Coruna e ha compiuto un viaggio ufficiale di alcuni giorni in Kenya e Sudafrica. Il mese successivo si è recato a Viana do Castelo, in Portogallo, per il vertice ispano-portoghese con il primo ministro Antonio Costa ed in Indonesia per partecipare al vertice del G20, prima di concludere il suo tour asiatico in Corea del Sud. Infine, a dicembre Sanchez ha ospitato il vertice euromediterraneo Euromed 9 ad Alicante e a Natale ha compiuto un viaggio lampo in Libano per visitare le truppe spagnole. (Spm)