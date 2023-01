Ucraina: Morawiecki, Polonia discute con partner internazionali per invio mezzi pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Polonia stanno conducendo negoziati per costruire un'ampia coalizione di Paesi che possa trasferire all'Ucraina "mezzi pesanti e moderni", tra cui i carri armati Leopard. Lo ha affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki, evidenziando il suo impegno diplomatico e quello del presidente Andrzej Duda in questo senso. "Questo è tutto quello che posso dire al momento. Anche il presidente è coinvolto. Le conversazioni sono in corso. Ne ho parlato con il cancelliere (tedesco Olaf) Scholz qualche settimana fa a Bruxelles e penso che nei prossimi giorni potremo saperne di più su questa vicenda", ha detto il capo del governo rispondendo alle domande dei giornalisti. (Vap)