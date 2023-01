Lombardia 2023: Majorino alla villa Reale di Monza per un incontro con l’amministrazione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita a Monza per ribadire la vicinanza sui temi della valorizzazione della Villa Reale e del suo parco, della sanità locale e del trasporto pubblico. Sono stati questi i temi toccati durante la conferenza che si è svolta questo pomeriggio alla Villa Reale e a cui, oltre che il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore a parco e Villa Reale, cultura e università del Comune monzese Arianna Bettin, ha preso parte il candidato alla presidenza della Lombardia del Pd e M5s Pierfrancesco Majorino. La presenza di Majorino, ha sottolineato Bettin, “dimostra una sensibilità non scontata nei confronti di Monza e del contesto brianzolo, siamo qua per aprire un ragionamento riguardo all’assetto della Regione Lombardia nei confronti delle realtà di tipo culturale”. “La Villa Reale – ha poi sottolineato l’assessore - sta subendo un cambiamento di rotta, abbiamo anche registrato flussi inediti di spettatori. Numeri inediti che dimostrano che il territorio e non solo sta riscoprendo la villa reale. Per l’anno prossimo già abbiamo aperto questo capitolo insieme al consorzio, abbiamo creato una sorta di gruppo di lavoro per arrivare all’anno prossimo con una mostra che dimostri che le triennali di Milano sono nate a Monza come biennali, e cosa può dare Monza in termini di design. L’orientamento è fare della villa un luogo di interesse internazionale”. (segue) (Rem)