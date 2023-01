Bulgaria: ministro Sviluppo regionale, a lavoro su traffico valichi frontiera e autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bulgaria lavorano per risolvere i problemi di traffico ai confini del Paese e lungo le autostrade nazionali. Lo ha affermato in un'intervista all'emittente "Btv" il ministro per lo sviluppo regionale Ivan Shishkov. Il posto di blocco Lesovo-Hamzabeyli al confine con la Turchia sarà ampliato e sarà costruita un collegamento che porti all'autostrada Maritsa, ha spiegato il ministro. Shishkov ha poi detto che il presidente Rumen Radev aveva già discusso di un possibile ampliamento del posto di blocco di Lesovo con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. In futuro ci saranno due grandi valichi, Kalotina (al confine con la Serbia) e Lesovo, per gestire l'enorme traffico. Altrettanto importante è l'autostrada Ruse-Makaza, che collegherà il confine con la Romania sul Danubio e il Passo Makaza al confine con la Grecia: è un'autostrada geopolitica, ha affermato il ministro dello Sviluppo regionale. (Seb)