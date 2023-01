Milano: De Corato (Fd'I), bene azione della polizia contro borseggiatori in via Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei congratularmi con i poliziotti che hanno sventato un borseggio in via Torino. Si tratta di un importante segnale che il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine è fondamentale per garantire la sicurezza. Questo, in effetti, è sempre stato nel programma di Fratelli D'Italia, e in generale del centro destra, al contrario della sinistra per cui non vi è mai stato un problema sicurezza specialmente a Milano". Così l'On. Riccardo De Corato in merito allo sventato borseggio avvenuto oggi in via Torino. (Com)