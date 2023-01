Lombardia: Anelli (Lega), su sicurezza e infrastrutture nessuna lezione dalla sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tema di sicurezza e infrastrutture non accettiamo nessuna lezione dalla sinistra", così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica al consigliere regionale del Pd Carmela Rozza. "Il Pd è il partito che, quando era al governo con il proprio ministro alla Difesa Guerini, ha di fatto smantellato l'operazione 'strade sicure' nella metropoli e negli altri capoluoghi della Lombardia. Sorprende quindi che ora gli esponenti dello stesso partito, solo perché in campagna elettorale, cerchino di ribaltare la verità dei fatti". "Per quanto riguarda le infrastrutture – prosegue Anelli - ricordo agli esponenti piddini che hanno appena stretto un'alleanza in Lombardia con i pentastellati, noti per dire di no a ogni iniziativa e ogni realizzazione in quell'ambito". (Com)