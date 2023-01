Governo: Schlein (Pd), battaglia perché lavoro e povero non siano più in stessa frase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mix tra aumento dell’inflazione, la più alta a livello europeo, aumento dei costi energetici, delle assicurazioni con la stagnazione dei salari e delle pensioni rischia di lasciare indietro milioni di giovani, di lavoratori e lavoratrici, di pensionate e pensionati, di famiglie. La manovra iniqua di Giorgia Meloni ha scelto di ignorare completamente il tema del lavoro povero, che nemmeno vede ma è in crescita sia tra lavoratrici e lavoratori dipendenti che autonomi". Lo denuncia su Facebook la deputata del Partito democratico e candidata alla guida della segreteria Elly Schlein. "Salari fermi ormai da decenni e crescita del prezzo dei beni di prima necessità rischiano di colpire ulteriormente le famiglie e in particolare le fasce più fragili - osserva -. In tutto ciò il governo che fa? Sceglie di cancellare il Reddito di cittadinanza e aumentare la precarietà. Il Partito democratico, invece, deve continuare a mobilitarsi mettendo al centro la questione del lavoro di qualità e dei salari, del contrasto alle povertà. Per questo continueremo a proporre, in ogni passaggio parlamentare, anche l’introduzione del salario minimo. Insieme ad una legge sulla rappresentanza che rafforzi la contrattazione collettiva e contrasti i contratti pirata, come chiedono i sindacati. Sono battaglie fondamentali, perché - spiega in conclusione - lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase". (Rin)