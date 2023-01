Spagna: Asens (Unidas Podemos) critica re Felipe per parole su spese militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Felipe di Spagna si è posto "fuori dalla Costituzione" sottolineando l'importanza di aumentare gli investimenti nella Difesa. Lo ha detto il capo gruppo parlamentare di Unidas Podemos al Congresso, Jaume Asens. "Il re deve essere neutrale. Non può schierarsi in un dibattito. Quando esprime la sua opinione è fuori dalla Costituzione. Tanto più se è controversa. In questo caso non coincide nemmeno con quella dell'intero Governo", ha detto Asens. Se il sovrano vuole esprimere la sua opinione, "lasci l'incarico e si candidi alle elezioni", ha aggiunto. (Spm)