Tricolore: Stato maggiore Difesa, oggi celebrazioni ufficiali a Reggio Emilia

21 luglio 2021

- Il 7 gennaio 2023, nella centrale piazza Prampolini di Reggio Emilia, si è svolta, nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per il 226esimo anniversario dell'adozione del primo Tricolore, la cerimonia dell’alzabandiera con schieramento di una compagnia d’onore interforze. Lo ha reso noto lo Stato maggiore della Difesa in un comunicato. Alla celebrazione ha presenziato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani che, accompagnato dal comandante dell’area territoriale del Comando forze operative nord dell’esercito, generale di divisione Ugo Cillo, ha salutato la Bandiera di guerra del 87esimo reparto comando e supporti tattici “Friuli” per poi passare in rassegna la compagnia di formazione interforze. (segue) (Com)