Giubileo: Vincenzi (Pd), seguirò interventi Roma con incarico a titolo gratuito

22 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, esponente del Pd, Marco Vincenzi, si occuperà, a titolo gratuito, degli interventi a Roma per il Giubileo del 2025. Ad annunciarlo lo stesso Vincenzi. "Ringrazio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la proposta di seguire, con un incarico a titolo gratuito, che ritengo molto importante e sfidante, gli interventi del Giubileo nella Città metropolitana - dichiara Vincenzi -. Sono grato al sindaco per la fiducia che mi ha espresso e per l'opportunità che mi offre di proseguire un percorso che fin dall'inizio ho intrapreso non per necessità ma per passione così come testimonia la mia storia personale, professionale e amministrativa". Rispetto ad alcune indiscrezioni, Vincenzi tiene a chiarire: "Le notizie apparse su alcuni organi di informazione sono sbagliate e confuse, pertanto desidero comunicare alcune precisazioni. Prima di tutto - aggiunge - non ho intenzione di lasciare anticipatamente l'incarico di presidente del Consiglio regionale del Lazio, ruolo in cui ho operato con impegno e serietà, contribuendo in maniera decisiva a completare l'azione di risanamento e di riduzione dei costi del Consiglio stesso". (segue) (Com)