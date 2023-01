Giubileo: Vincenzi (Pd), seguirò interventi Roma con incarico a titolo gratuito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine del mandato - continua la nota -, che scadrà tra pochissimo, tornerò ad espletare la mia attività professionale di medico, senza la necessità di incarichi remunerativi perché, fortunatamente, ho una formazione di studi ed una posizione lavorativa che prescinde ed è indipendente dalla attività politica - sottolinea Vincenzi -. Naturalmente ritengo di avere il diritto di continuare, se e quando possibile, il mio impegno che per molti anni ho svolto, prima da sindaco della Città di Tivoli, poi a fianco del presidente Zingaretti, da assessore della Provincia di Roma e da consigliere regionale, lavorando sempre con passione e conseguendo risultati concreti ed utili per le comunità che ho rappresentato", conclude Vincenzi. (Com)