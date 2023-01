Roma: Presidente Municipio XI, ennesimo danneggiamento vetture Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due giorni "sono state danneggiate 7 vetture in entrata o in uscita dal deposito Atac Magliana attraverso il lancio di sassi provenienti dal villaggio della solidarietà di via Candoni. Si tratta dell'ennesimo caso". Così in una nota il presidente dell'XI Municipio Roma, Gianluca Lanzi. "Fin dal nostro insediamento, insieme all'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, abbiamo richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine su questo problema, giungendo anche a richiedere e a ottenere che la questione venisse affrontata in una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Oltre all'intensificazione dei controlli è necessario accelerare il processo di superamento del villaggio della solidarietà e l'inclusione delle persone che vi abitano. Non è più sostenibile la presenza del villaggio accanto a un sito sensibile, quale è il deposito Atac Magliana in via Candoni. Occorre garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini nonché preservare il patrimonio pubblico costituito dalle vetture dell'Atac, azienda interamente controllata da Roma Capitale".(Com)