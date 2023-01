© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornali di oggi pubblicano dati "assurdi sulle liste d’attesa. Ci vogliono in media due anni per una mammografia, un anno per una Tac. A fronte di questa follia, perché il governo Meloni ha detto 'no' al Mes? Davvero l’ideologia sovranista viene prima della salute dei cittadini?". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)