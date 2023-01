Carburanti: Costa (M5s), rialzi preoccupanti che Paese non può sostenere lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rialzi dei prezzi dei carburanti registrati oggi in tutto il Paese, a margine delle feste natalizie, sono a dir poco preoccupanti. Il Codacons, l'associazione che tutela i consumatori, segnala che il gasolio arriva a toccare punte di 2,5 euro in autostrada, mentre la benzina supera i 2 euro. Aumenti che impatteranno non poco sulle già fragili economie familiari, visti i rincari registrati nell'anno appena terminato. Infatti, le famiglie italiane hanno speso nel 2022 circa 513 euro in più rispetto al 2021". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5s). "L'attuale scenario internazionale, l'instabilità provocata dall'invasione russa in Ucraina e un governo, quello italiano, che non sostiene le fasce deboli sono congiunture che il nostro Paese non può sostenere a lungo. Noi - conclude l'ex ministro dell'Ambiente - stiamo rappresentando in tutte le sedi parlamentari che non è così che si costruisce il futuro".(Com)