Sinistra: Fratoianni (Avs), Calenda sbaglia, destra non può affrontare problema diseguaglianze

- "Vedo che qualcuno continua imperterrito a dire che non esiste più differenza fra destra e sinistra. Niente di più sbagliato. E chi come Calenda propone questa tesi, lo fa per proprio tornaconto politico". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Faccio un esempio per essere più chiaro: il governo spagnolo con Socialisti e Podemos che aumenta il carico fiscale su ricchissimi e banche, per alzare gli stipendi e le pensioni e per investire in scuola e salute. E in Italia la solita destra della rendita e dei furbi, a discapito di milioni di lavoratori e percettori di reddito. Nel nostro Paese - conclude Fratoianni - occorre lavorare per un governo che risolva il problema delle disuguaglianze sociali ed economiche, quello che la destra non può fare". (Rin)