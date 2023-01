© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha invocato "una reazione europea e globale più forte" al regime in Iran. "Un regime che giustizia i cittadini che chiedono rispetto per le donne, la vita e la libertà. Un regime che fornisce i droni usati per uccidere gli ucraini. Un regime che il mondo deve ritenere responsabile", ha scritto Metsola su Twitter. (Beb)