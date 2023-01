Parlamento: Trancassini (Fd'I) a Pd, con voi ridotto a passacarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta dobbiamo sottolineare come dopo essere stati scarsissimi nella pratica, gli esponenti del Pd diventano i primi della classe nella teoria. Nella passata legislatura la stesura del Pnrr, i successivi monitoraggi e i decreti conseguenti hanno visto svilito il Parlamento a ruolo di semplice passacarte come abbiamo più volte denunciato sia in commissione bilancio che in aula. Ci sono gli atti parlamentari per gli smemorati come il collega De Luca, al quale dico tuttavia di stare sereno: non faremo come voi. Noi ci confronteremo con le opposizioni". Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)