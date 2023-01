Ucraina: Morawiecki, grazie a pressioni Polonia sono arrivati nuovi armamenti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Oggi la sicurezza della Polonia si gioca anche in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, sottolineando il ruolo diplomatico di Varsavia nell'ottenere lo sblocco degli aiuti di alcuni Paesi europei verso Kiev. "Dopo mesi di pressioni e di lavoro diplomatico, i nostri alleati occidentali, tra cui Francia e Germania, sono pronti a consegnare attrezzature pesanti e moderne all'Ucraina. Oggi la sicurezza della Polonia si gioca anche in Ucraina", ha affermato il primo ministro. Morawiecki, in conferenza stampa con il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, ha sottolineato come la Polonia abbia cercato per molti mesi di garantire che attrezzature antiaeree e antimissile moderne e pesanti andassero in Ucraina. (Vap)