Spagna: Sanchez ha partecipato solo a 40 per cento eventi Psoe nel 2022

- Il presidente del governo e segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pedro Sanchez, nel 2022 ha partecipato al 40 per cento degli eventi con i militanti dei circa 30 annunciati all'inizio dello scorso anno. Secondo quanto riferito da fonti socialiste all'agenzia di stampa "Europa Press", l'obiettivo era quello di recuperare il contatto diretto con i cittadini per spiegare le misure adottate dall'esecutivo e i suoi piani per il futuro, con una nuova campagna all'insegna dello slogan "Il governo del popolo". La partecipazione al di sotto della aspettative di Sanchez è stata giustificata dalle stesse fonti con l'intensificazione della sua agenda internazionale a causa, in particolare, della guerra in Ucraina. (segue) (Spm)