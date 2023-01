Kosovo: missione Kfor accoglie positivamente decisione rimuovere barricate nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato Kfor accoglie con favore la decisione di ieri sera di rimuovere le barricate nel nord del Kosovo. "La rimozione delle barricate deve avvenire rapidamente, in modo sicuro e protetto, evitando qualsiasi tipo di incidente o rischio. Tutte le parti dovrebbero evitare qualsiasi retorica o azione che possa causare un'ulteriore escalation. Kfor sta monitorando da vicino gli sviluppi. Rimaniamo estremamente vigili e pronti ad intervenire, se necessario, in linea con il nostro mandato basato sulla risoluzione Onu 1244 del 1999", si legge in un tweet. (Alt)