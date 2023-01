Serbia-Kosovo: presidente Vucic, prima di continuare il dialogo realizzare ciò che è stato garantito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Belgrado vuole che ciò che è stato garantito dalla comunità internazionale venga realizzato, prima di proseguire il dialogo con Pristina. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Vucic ha affermato che prima di continuare il dialogo con Pristina, per Belgrado "è necessario che la comunità internazionale mantenga le garanzie che ha già dato e agisca secondo quanto promesso". "Chiedo loro di agire in conformità con quanto promesso. Questa mattina ho chiamato i rappresentanti europei e gli ho detto di fare attenzione perché la situazione è molto più pericolosa e difficile di quanto si pensi", ha detto Vucic. Alla domanda su come vede le iniziative dei rappresentanti della comunità internazionale che intendono utilizzare la rimozione delle barricate nel nord del Kosovo anche per continuare il dialogo tra Belgrado e Pristina, Vucic ha detto che è importante per lui "vedere realizzate le cose già garantite". Il capo dello Stato serbo ha sottolineato di "temere molto l'irresponsabilità di alcuni rappresentanti internazionali" e "l'arroganza delle autorità di Pristina". "Nella prima metà di gennaio mi aspetto che alcuni potenti del mondo vengano da me e mi dicano che dobbiamo raggiungere un accordo. Ci aspettano tempi difficili per quanto riguarda il Kosovo", ha concluso Vucic.(Seb)